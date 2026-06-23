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Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России

Награда присвоена подразделению к его 90-летию.
Дарья Ситникова 23-06-2026 21:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России. Верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка под звуки торжественного марша в присутствии кремлевцев.

«Хочу поблагодарить вас за службу, за решимость и верность присяге своему народу. Знаю, что вы никогда не подведете и впредь будете достойно решать все поставленные задачи», - заявил президент России.

Путин, выступив с приветственной речью, прикрепил к знамени Президентского полка знак ордена Жукова и аккуратным бантом повязал на древко орденскую ленту. Старший знаменной группы поднял знамя под звук фанфар в знак будущих славных свершений и побед своего подразделения.

Военнослужащие Президентского полка встретили высокую награду, которую присвоили им к его 90-летию, троекратным «ура». В мероприятии приняли участие группы воинов-кремлевцев, руководство ФСО и ветераны службы.

Президент ранее заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Он напомнил о политике милитаризации государств НАТО и Евросоюза. С его слов, как это бывало неоднократно и ранее, они используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.

#Москва #Россия #Путин #орден жукова #Кремль #ФСО #Президентский полк #вручение
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