Путин поделился, что читает некоторых блогеров

Российский президент Владимир Путин иногда смотрит некоторых блогеров и радуется, что они попадают в точку. Об этом он рассказал в ходе чаепития с военными моряками в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ.

«Времени нет, но попадаются... Смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь: здорово, молодцы, прямо в точку попадают. Такие есть люди», - рассказал глава государства.

В то же время российский лидер отметил, что в сети публикуется много информационного мусора. Зачастую он может ввести неподготовленного человека в заблуждение.

Также в ходе встречи с моряками Путин отметил, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые наша страна решает с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. Путин указал, что это важно для подавляющего количества участников международной деятельности.

Помимо этого, российский лидер объяснил, что такого ледокольного флота, как у России, больше нет ни у одной страны мира. По его словам, атомных ледоколов нет вообще ни у кого. Он добавил, что Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике. Напротив, наша страна готова к сотрудничеству со всеми, всегда приглашала желающих работать солидарно, в рамках международного права.