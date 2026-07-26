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Путин поделился, что читает некоторых блогеров

Глава государства отметил, что в сети публикуется много информационного мусора, он может ввести в заблуждение неподготовленного читателя.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 20:29
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин иногда смотрит некоторых блогеров и радуется, что они попадают в точку. Об этом он рассказал в ходе чаепития с военными моряками в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ.

«Времени нет, но попадаются... Смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь: здорово, молодцы, прямо в точку попадают. Такие есть люди», - рассказал глава государства.

В то же время российский лидер отметил, что в сети публикуется много информационного мусора. Зачастую он может ввести неподготовленного человека в заблуждение.

Также в ходе встречи с моряками Путин отметил, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые наша страна решает с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. Путин указал, что это важно для подавляющего количества участников международной деятельности.

Помимо этого, российский лидер объяснил, что такого ледокольного флота, как у России, больше нет ни у одной страны мира. По его словам, атомных ледоколов нет вообще ни у кого. Он добавил, что Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике. Напротив, наша страна готова к сотрудничеству со всеми, всегда приглашала желающих работать солидарно, в рамках международного права.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #День ВМФ #интернет #Владимир Путин #военные моряки #Сеть #встреча #президент россии #блогеры
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