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Путин: попытки изолировать РФ в сфере обороны терпят полное фиаско

Российский лидер отметил, что большое количество стран понимает задачи, которые ставит Россия с точки зрения обеспечения безопасности.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Попытки изолировать Россию терпят фиаско. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе чаепития с военными моряками в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ.

«Попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира», - отметил российский лидер.

Путин отметил, что это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. По его словам, проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о провале попыток изолировать страну. Кроме того, президент РФ отметил огромное значение Военно-морского флота в ядерной триаде России.

Он напомнил, что 60% границ России проходят по воде, поэтому значение ВМФ остается непреходящим. Путин также подчеркнул ключевую роль подводного флота, оснащенного межконтинентальными баллистическими ракетами, в обеспечении безопасности страны.

Президент России также призвал бороться с воздействием на торговый флот РФ как с пиратством. Глава государства отметил, что в таких случаях надо действовать аккуратно, в рамках международного морского права. Но действия должны быть решительными - так и надо поступать с пиратами.

Глава государства заявил, что Военно-Морской Флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе получения докладов от командующих флотами. По словам Путина, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. А корабельные комплексы, как подчеркнул глава государства, наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. 

#День ВМФ #Владимир Путин #Военно-Морской Флот #военные моряки #изоляция #санкции против РФ #Чаепитие #Главное Адмиралтейство
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