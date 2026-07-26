Путин: такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одной страны

Такого ледокольного флота, как у России, больше нет ни у одной страны мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на чаепитии с награжденными военными моряками в честь Дня ВМФ.

«Атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет, а у нас есть», - добавил верховный главнокомандующий.

Путин отметил, что Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике. Напротив, страна готова к сотрудничеству со всеми, всегда приглашала желающих работать солидарно, в рамках международного права.

«Мы готовы это делать вместе со всеми, но, безусловно, исходя из того, что эти маршруты безусловно принадлежат Российской Федерации», - сказал глава государства.

Россия чувствует себя спокойно и уверенно в Арктике. У Москвы есть все возможности для защиты своих интересов, констатировал президент.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев в программе «Военная приемка» заявил, что ВМФ на текущий момент реализует все программы перехода на новое поколение атомной подводной лодки проекта 955 «Борей» с баллистической ракетой морского базирования «Булава». Адмирал флота подчеркнул, что крейсеры будут служить государству в ближайшие 30-40 лет.