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Путин: такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одной страны

Президент отметил, что у РФ есть все возможности для защиты своих интересов.
Гоар Хачатурян 26-07-2026 18:03
© Фото: Russian Archives, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Такого ледокольного флота, как у России, больше нет ни у одной страны мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на чаепитии с награжденными военными моряками в честь Дня ВМФ.

«Атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет, а у нас есть», - добавил верховный главнокомандующий.

Путин отметил, что Россия никогда не стремилась к конфронтации в Арктике. Напротив, страна готова к сотрудничеству со всеми, всегда приглашала желающих работать солидарно, в рамках международного права.

«Мы готовы это делать вместе со всеми, но, безусловно, исходя из того, что эти маршруты безусловно принадлежат Российской Федерации», - сказал глава государства.

Россия чувствует себя спокойно и уверенно в Арктике. У Москвы есть все возможности для защиты своих интересов, констатировал президент.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев в программе «Военная приемка» заявил, что ВМФ на текущий момент реализует все программы перехода на новое поколение атомной подводной лодки проекта 955 «Борей» с баллистической ракетой морского базирования «Булава». Адмирал флота подчеркнул, что крейсеры будут служить государству в ближайшие 30-40 лет.

#Россия #ВМФ #День ВМФ #Путин #арктика #флот #ледокол #ледокольный флот #военные моряки #Президент
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