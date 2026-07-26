МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пообещал обеспечить безопасность Калининградской области

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что на переднем крае должен находиться Балтийский флот, и соответствующие задачи перед ним поставлены.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 18:15
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Безопасность Калининградской области в случае появления каких-либо угроз будет обеспечена всеми возможностями РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с командующими флотами в Санкт-Петербурге.

«В случае каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но на переднем крае должен находиться Балтийский флот», - сказал Путин.

Президент отметил, что соответствующие задачи перед командующими флотами уже поставлены. Он выразил надежду, что они исполняются должным образом и пожелал военным морякам удачи.

Российский лидер также отметил, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые наша страна решает с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. Путин указал, что это важно для подавляющего количества участников международной деятельности.

Глава государства заявил, что Военно-Морской Флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе получения докладов от командующих флотами. По словам Путина, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. А корабельные комплексы, как подчеркнул глава государства, наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. 

#Санкт-Петербург #День ВМФ #Калининградская область #Владимир Путин #военные моряки #безопасность #президент россии #военно-морской флот России
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 