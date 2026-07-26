Путин пообещал обеспечить безопасность Калининградской области

Безопасность Калининградской области в случае появления каких-либо угроз будет обеспечена всеми возможностями РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с командующими флотами в Санкт-Петербурге.

«В случае каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но на переднем крае должен находиться Балтийский флот», - сказал Путин.

Президент отметил, что соответствующие задачи перед командующими флотами уже поставлены. Он выразил надежду, что они исполняются должным образом и пожелал военным морякам удачи.

Российский лидер также отметил, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые наша страна решает с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. Путин указал, что это важно для подавляющего количества участников международной деятельности.

Глава государства заявил, что Военно-Морской Флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом он сказал в ходе получения докладов от командующих флотами. По словам Путина, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. А корабельные комплексы, как подчеркнул глава государства, наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием.