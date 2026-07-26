Вступил в силу закон, обязывающий иностранных работников содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, теперь уровень дохода иностранцев, которые трудятся в России, должен быть не ниже величины, умноженной на региональный коэффициент прожиточного минимума в регионе, где они работают. Если иностранец трудится одновременно в нескольких субъектах - расчет будет производится по наибольшему прожиточному минимуму.

Уточняется, что размер такой величины не должен превышать среднемесячную зарплату в регионе. Помимо этого, вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, а Соцфонд РФ - данные об их трудовой деятельности.

Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным. Срок его пребывания в России будет сокращен.

Ранее член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Никита Румянцев объяснил Zvezdanews, что Госдума последовательно ужесточает позицию по нахождению иностранных граждан на территории нашей страны. И, в первую очередь, в сторону более жесткого законодательного регулирования их присутствия в России. При этом он отметил, что иностранцы, соблюдающие наши обычаи и законы - безусловное благо для страны и стимул для ее развития. В плане ужесточения мер воздействия речь идет о тех мигрантах, что прибыли в страну незаконно, нарушают законодательство РФ и пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

До этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, депутаты рассматривают ряд законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики страны. Среди инициатив, вынесенных на обсуждение - предложение исключить возможность получения российского гражданства для ранее судимых лиц. Кроме того, будет рассматриваться вопрос об аннулировании подобным личностям ранее выданных видов на жительство или разрешений на временное проживание.