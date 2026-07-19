Госдума рассмотрит инициативу о запрете въезда в Россию мигрантам с судимостью

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о намерении депутатов рассмотреть ряд законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики страны. Предварительно, заседание по данному вопросу состоится на следующей неделе.

Как отметил чиновник, среди инициатив, вынесенных на обсуждение, имеется предложение исключить возможность получения российского гражданства для ранее судимых лиц

«Одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства России или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за её пределами», - рассказал Володин в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, на совещании будет рассмотрен вопрос об аннулировании подобным личностям ранее выданных им видов на жительство или разрешений на временное проживание. Отмечается, что изменения не коснутся иностранцев, имеющих статус беженцев или получивших в России политическое убежище.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов предложил обязать иностранных граждан, прибывших в Россию на длительный срок или для трудоустройства, приобретать мобильный телефон с предустановленным электронным профилем. По словам представителя МВД, устройство станет обязательным элементом регистрации для большинства трудовых мигрантов и иностранцев, которые планируют остаться в стране. Электронный профиль, размещенный в телефоне, позволит государственным органам получать информацию о местонахождении владельца.