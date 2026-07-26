Моисеев: противник переориентировался с военных на гражданские объекты

Противник переориентировался с военных на гражданские объекты. На текущий момент безэкпижаные катера ВСУ атакуют преимущественно гражданское судоходство, причем это суда третьих стран. Это международный терроризм, заявил в эфире «Военной приемки» главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев.

Особенно заметны эти акты международного терроризма по отношению к гражданским судам в последнее время в акватории Черного моря. По словам адмирала флота, основной корабельный состав, его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории противника. Флот системно отслеживает и уничтожает вражеские безэкпижаные катера.

«Если будем говорить о конкретных кораблях, это подводные лодки 636.3 проекта, которые входят в состав именно Черноморского флота», - уточнил Моисеев.

Проект 636.3 - это серия российских дизель-электрических подводных лодок шифра «Варшавянка», составляющая основу подводных сил Черноморского флота ВМФ России. Они предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей, судов и наземных целей противника. Важнейшим достоинством лодок проекта являются малошумность и мощное минно-торпедное и ракетное вооружение.

Моисеев отметил, что Военно-морской флот принимает непосредственное участие в специальной военной операции, обеспечивая безопасность морского судоходства и экономической деятельности прилежащей акватории Черного моря и других морей. Он добавил, что флот продолжает решать также и задачи, связанные с защитой национальных интересов России в важных районах мирового океана.

Ранее два нефтяных танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов подверглись целенаправленной террористической атаке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Из-за удара вражеского БПЛА на либерийском танкере «ASIA» возникло возгорание. Пожар потушен. Уточняется, что погрузка нефти приостановлена.

Дроны ВСУ также атаковали два казахстанских танкера около терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. По данным СМИ, атакованные суда - Delta Harmony и Matilda - получили повреждения грузовых отсеков, но остались на плаву.