Украинские дроны атаковали два казахстанских танкера в Черном море

Дроны ВСУ атаковали два казахстанских танкера около терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, атакованные суда - Delta Harmony и Matilda - получили повреждения грузовых отсеков, но остались на плаву. Они зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», которые занимаются разработкой нефтяных месторождений в Казахстане в интересах американских компаний.

Позже информацию об атаке на один танкер - Matilda - подтвердили в «Казмунайгазе».

«13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения. Пострадавших среди экипажа нет», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что загрузка танкера должна была состояться 18 января 2026 года.