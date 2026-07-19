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Два танкера атакованы на терминале КТК в Черном море

Пострадавших и жертв нет, также не допущен розлив нефти.
Вероника Левшина 19-07-2026 10:51
© Фото: Каспийский трубопроводный консорциум

Два нефтяных танкера под флагами Либерии Маршалловых островов подверглись целенаправленной террористической атаке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом говорится в Telegram-канале консорциума.

Из-за удара вражеского БПЛА на либерийском танкере «ASIA» возникло возгорание. Пожар потушен. Уточняется, что погрузка нефти приостановлена.

«Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», - говорится в сообщении.

Ранее около терминала КТК в Черном море дважды атаковали нефтеналивное судно Nordic Zenith. Тринадцать членов экипажа эвакуированы, однако девять человек отказались покидать танкер и потушили пожар.

#бпла #дрон #нефть #Черное море #танкеры #атака #удар #суда #Маршалловы острова #Либерия #КТК
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