Два танкера атакованы на терминале КТК в Черном море

Два нефтяных танкера под флагами Либерии Маршалловых островов подверглись целенаправленной террористической атаке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом говорится в Telegram-канале консорциума.

Из-за удара вражеского БПЛА на либерийском танкере «ASIA» возникло возгорание. Пожар потушен. Уточняется, что погрузка нефти приостановлена.

«Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», - говорится в сообщении.

Ранее около терминала КТК в Черном море дважды атаковали нефтеналивное судно Nordic Zenith. Тринадцать членов экипажа эвакуированы, однако девять человек отказались покидать танкер и потушили пожар.