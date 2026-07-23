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Силы ПВО за ночь сбили 223 дрона над 18 регионами России

Работа по уничтожению БПЛА врага велась с 20.00 мск 22 июля до 08.00 мск 23 июля.
23-07-2026 09:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 223 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Перехват вражеских беспилотников осуществлялся в период с 20.00 мск 22 июля до 08.00 мск 23 июля. БПЛА были самолетного типа.

По информации российского оборонного ведомства, беспилотные летательные аппараты сбили в небе над 18 регионами - Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном. Также дроны уничтожили над акваторией Азовского моря.

Накануне средства противовоздушной обороны сбили 242 украинских дрона. Перехват происходил в небе над 17 регионами.

ВС РФ постоянно отвечают мощными ударами на террористические атаки врага. Сегодня под огнем беспилотников и авиабомб оказались АЗС, цех по производству БПЛА, а также пункт управления дронами ВСУ. Вражеские объекты были уничтожены в Сумах, Одессе и Запорожской области.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #перехват #бпла #беспилотники #дроны #регионы россии
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