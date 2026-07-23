На Урале мощный ураган обрушил деревья на палатки туристов

Ураган обрушился на туристический лагерь на реке Чусовой в Свердловской области, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Большая уральская тропа».

«По предварительной информации, несколько часов назад сильный ураган уничтожил лагерь на камне Омутной на реке Чусовая (Свердловская область)», - говорится в сообщении.

Разбушевавшаяся стихия повалила деревья, и они упали на палатки. По последней информации, есть пострадавшие, но их точное число неизвестно.

На данный момент на месте происшествия идет эвакуация. Как сообщила пресс-служба проекта, в этом году погода на Урале «дичает» и делает туризм настоящим испытанием.

Погода на Урале, действительно, оставляет желать лучшего. Пару дней назад в Пермском крае начали эвакуировать местных жителей из-за аномальных дождей. Президенту России Владимиру Путину уже доложили о ситуации на Урале. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, власти регионов принимают все необходимые меры и каждый день докладывают главе государства о текущей обстановке, в том числе в Свердловской области.