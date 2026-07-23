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На Урале мощный ураган обрушил деревья на палатки туристов

Деревья упали прямо на туристический лагерь.
Виктория Стравинская 23-07-2026 08:48
© Фото: Telegram/funnymountains

Ураган обрушился на туристический лагерь на реке Чусовой в Свердловской области, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Большая уральская тропа».

«По предварительной информации, несколько часов назад сильный ураган уничтожил лагерь на камне Омутной на реке Чусовая (Свердловская область)», - говорится в сообщении.

Разбушевавшаяся стихия повалила деревья, и они упали на палатки. По последней информации, есть пострадавшие, но их точное число неизвестно.

На данный момент на месте происшествия идет эвакуация. Как сообщила пресс-служба проекта, в этом году погода на Урале «дичает» и делает туризм настоящим испытанием.

Погода на Урале, действительно, оставляет желать лучшего. Пару дней назад в Пермском крае начали эвакуировать местных жителей из-за аномальных дождей. Президенту России Владимиру Путину уже доложили о ситуации на Урале. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, власти регионов принимают все необходимые меры и каждый день докладывают главе государства о текущей обстановке, в том числе в Свердловской области.

#в стране и мире #Погода #Свердловская область #ураган #Урал #Туристы #лагерь #стихия #горы #Палаточный лагерь #Лесоповал #река чусовая
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