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Мощный паводок оставил жителей Урала без урожая

МЧС держит ситуацию на контроле и просит граждан быть готовыми к эвакуации.
Анатолий Бородкин Константин Денисов 16-07-2026 01:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимиру Путину доложили о ситуации с паводками на Урале. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что власти регионов принимают все необходимые меры и каждый день докладывают главе государства о текущей обстановке, в том числе в Свердловской области. Там проливные дожди не заканчиваются уже больше двух недель. Подтоплены почти четыреста частных домов и девять мостов. Под воду ушли и улицы областной столицы. Из-за непогоды аэропорт Екатеринбурга отправил несколько рейсов на запасные аэродромы.

В Свердловской области силы МЧС России продолжают ликвидацию последствий дождевого паводка. Ураган добрался и до уральской столицы. В Екатеринбурге парализовано движение транспорта, аэропорт Кольцово не принимает рейсы, самолеты отправлены на запасные аэродромы. Повреждены линии электропередач. В мегаполисе сообщается о перебоях с электричеством.

Подпол в особняке Татьяны Уфимцевой в селе Быньги Свердловской области глубиной больше полутора метров затоплен почти полностью. Надворные постройки - по колено в воде. Урожай с огорода - уничтожен безвозвратно. До дома приходится добираться либо на лодке, либо в болотных сапогах. Обычные - резиновые уже не спасают, говорит женщина. Вода за минувшую неделю сильно поднялась. Об элементарных бытовых удобствах семье Татьяны пришлось забыть.

Река Нейва затопила дворы, подвалы и огороды сразу в нескольких небольших населенных пунктах вблизи Невьянска. В трех деревнях жителям пришло уведомление - собрать документы, предметы первой необходимости и быть готовыми к эвакуации. Люди самоорганизуются и начинают возводить защитные насыпи своими силами.

Паводки из-за затяжных дождей охватили большинство территорий среднего Урала. Ситуация в районах Невьянска, Нижнего Тагила и Горноуральска пока под контролем. Но, вблизи промышленных городов расположено несколько водохранилищ. Гидросооружения проходят проверку на прочность.

Особенно тяжелая паводковая ситуация на северо-востоке Свердловской области. Почти сутки была закрыта для движения федеральная трасса Екатеринбург - Тюмень. Число подтопленных домовладений перевалило за три сотни. Дачных участков - больше полутора тысяч. На территориях, где особенно тяжело, людей эвакуируют. 

Количество затопленных домов растет с каждой новой суточной сводкой МЧС. Дождливый паводок не намерен отступать. По крайней мере до конца этой недели. По прогнозам синоптиков, ливни с грозами в Свердловской области продолжатся.

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