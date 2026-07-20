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В Пермском крае людей эвакуируют из-за аномальных дождей

В нескольких населенных пунктах субъекта объявлен режим ЧС.
Анатолий Бородкин Анастасия Митина 20-07-2026 20:43
© Фото: МЧС России © Видео: ТРК «Звезда»

География регионов, попавших в зону ливневых паводков на Урале, увеличивается с каждой новой суточной сводкой МЧС. В след за Свердловской областью пострадал Пермский край.

Так, река Ирень вышла из берегов, в зоне подтопления за неполные 10 часов оказались более полусотни частных домовладений. В нескольких населенных пунктах субъекта вчера вечером был объявлен режим ЧС. На самых сложных участках проводится эвакуация людей, а также развернуты пункты временного размещения.

В Свердловской области, в Каменск-Уральском, затопило перинатальный центр. Его палаты, коридоры и оборудование оказались в лужах глубиной около 15 сантиметров. Региональные власти приняли экстренное решение: пока дыры в крыше будут латать, рожениц переведут в другие центры. Улицы самого города на несколько часов стали каналами, глубиной в некоторых местах больше метра.

Самые северные, отдаленные районы Среднего Урала вовсе могут быть отрезанными от большой Земли. Так, на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, связывающая северные города с Нижним Тагилом и Екатеринбургом, из-за подтоплений ввели реверсивное движение. От прогнозов дорожники пока воздерживаются.

Напряженной ситуация остается в Ирбите и ближайших к райцентру населенных пунктах. Там продолжает действовать режим ЧС. Вода не собирается отступать, а количество подтопленных домов и приусадебных участков до сих пор исчисляется сотнями.

Прогнозы синоптиков дают пока слабый повод для оптимизма. Аномально дождливый июль понемногу должен сойти на нет. В некоторых территориях пострадавших от паводков ситуация начинает приходить в норму. Так, река Чусовая, в результате разлива которой, только в одном муниципалитете пострадало более сотни домов, вернулась в русло.

#МЧС РФ #Погода #Пермский край #Урал #Потоп #паводок #эвакуация #дожди
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