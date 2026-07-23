Встреча Лаврова и Рубио продлилась более получаса

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Маниле. Переговоры шли 35 минут.

Согласно графику американского госсека, на встречу с главой МИД РФ было отведено не более получаса. Связано это с тем, что у Рубио после встречи с Лавровым была запланирована еще одна двусторонняя встреча.

Напомним, сегодня Сергей Лавров и Марко Рубио встретились на полях АСЕАН в столице Филиппин. Об этой встрече ранее просил госсекретарь США.

О дате переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран стало известно накануне. Ее анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.