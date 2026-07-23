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Встреча Лаврова и Рубио продлилась более получаса

На встречу с главой МИД РФ у госсекретаря США было отведено не более 30 минут.
Виктория Стравинская 23-07-2026 08:17
© Фото: Telegram/MID_Russia © Видео: ТРК «Звезда»

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Маниле. Переговоры шли 35 минут.

Согласно графику американского госсека, на встречу с главой МИД РФ было отведено не более получаса. Связано это с тем, что у Рубио после встречи с Лавровым была запланирована еще одна двусторонняя встреча.

Напомним, сегодня Сергей Лавров и Марко Рубио встретились на полях АСЕАН в столице Филиппин. Об этой встрече ранее просил госсекретарь США.

О дате переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран стало известно накануне. Ее анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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