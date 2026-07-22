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Лавров назвал дату встречи с Рубио

Дата встречи уже согласована с американской стороной.
Виктория Стравинская 22-07-2026 12:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда», IMAGO, Hindustan Times, Globallookress © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут встречу 23 июля. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции на полях АСЕАН в Маниле.

«Встреча уже согласована. Мы вчера виделись с Марко Рубио, и подтвердили (встречу. – Прим. ред.). Завтра она состоится в первой половине дня», - сказал Лавров.

Ранее в Кремле поприветствовали встречу Лаврова и Рубио, поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого американский госсекретарь заявлял о своем намерении встретиться министром иностранных дел РФ на полях саммита АСЕАН.

В начале июня Марко Рубио сообщал, что Соединенные Штаты готовы к возобновлению усилий для урегулирования украинского конфликта. В это же время он указывал на необходимость сохранения двусторонних отношений с Россией.

#Россия #Сергей Лавров #сша #МИД РФ #переговоры #асеан #встреча #Марко Рубио
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