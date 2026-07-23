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Встреча Лаврова и Рубио началась в Маниле

Сегодняшняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух государств стала пятой с января 2025 года.
Виктория Стравинская 23-07-2026 07:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova

Стартовала встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле. Об этом сообщает МИД России. 

Встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США началась в 11.54 по местному времени (06.54 мск). Она проходит на полях АСЕАН на площадке Филиппинского международного конференц-центра.

До этого глава МИД РФ заявлял,  что на встрече со своим американским коллегой он планирует спросить о взглядах Белого дома относительно урегулирования конфликта на Украине. Рубио подтвердил, что тоже обсудит с российским дипломатом украинский кризис.

Сегодняшняя встреча Лаврова и Рубио будет пятой с января 2025 года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа. Кроме очных контактов, они 11 раз проводили переговоры по телефону.

О дате встречи стало известно накануне. Ее анонсировал глава МИД РФ во время пресс-конференции на полях АСЕАН в Маниле. Ранее в Кремле приветствовали встречу глав внешнеполитических ведомств двух государств. 

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