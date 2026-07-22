МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ ударили по портам Украины и военным объектам в Одесской области

Под удар попал логистический центр «Новой почты» в Одессе, который использовался в интересах ВСУ.
22-07-2026 07:54
© Фото: Telegram/dsns_telegram

Минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В результате высокоточных ударов, которые российские военнослужащие наносили оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту «Одесса». По информации российского оборонного ведомства, также под удар попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения противника, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в Одессе уничтожили логистический центр «Новой Почты». Его украинские военные использовали для хранения грузов. Также в населенном пункте Ковалевка поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.

Вооруженные силы России ежедневно наносят удары по военным объектам врага в ответ на террористические атаки ВСУ. Так, например, накануне российские бойцы ударили по сухогрузу в порту Николаева в момент, когда осуществлялась разгрузка имущества, предназначенного для противника.

 

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Украина #одесса #военные объекты #удар #Порт
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 