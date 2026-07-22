ВС РФ ударили по портам Украины и военным объектам в Одесской области

Минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В результате высокоточных ударов, которые российские военнослужащие наносили оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту «Одесса». По информации российского оборонного ведомства, также под удар попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения противника, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в Одессе уничтожили логистический центр «Новой Почты». Его украинские военные использовали для хранения грузов. Также в населенном пункте Ковалевка поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.

Вооруженные силы России ежедневно наносят удары по военным объектам врага в ответ на террористические атаки ВСУ. Так, например, накануне российские бойцы ударили по сухогрузу в порту Николаева в момент, когда осуществлялась разгрузка имущества, предназначенного для противника.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.