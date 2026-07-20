В Кремле поприветствовали возможную встречу Лаврова и Рубио

Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», - поделился представитель Кремля.

Ранее Марко Рубио заявлял, что намерен встретиться с Сергеем Лавровым. Также он сообщал о своем намерении провести переговоры с главой МИД Китая Ван И на полях саммита АСЕАН.

Однако в начале прошлого месяца главу российского внешнеполитического ведомства удивили слова его американского коллеги о том, что наша страна якобы не готова к мирным переговорам по Украине. Он добавил, что такое мнение «очень странно слышать» от участника переговоров в Анкоридже.