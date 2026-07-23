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Мошенники освоили новую схему с фальшивыми чат-ботами почтовых служб

Цель схемы - получить доступ к персональным данным или аккаунтам граждан.
Дарья Ситникова 23-07-2026 04:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников почты для якобы уточнения данных и получения посылок или писем, тем самым заманивая людей в фальшивые чат-боты в мессенджерах. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Активно распространяется мошенническая схема, в которой злоумышленники используют имя "Почты России" и создают фальшивые чат-боты. Под предлогом получения заказного письма или посылки человеку сообщают о необходимости уточнить адрес доставки, после чего убеждают перейти в мессенджер и воспользоваться якобы официальным сервисом», - цитирует его РИА Новости.

Он объяснил, что это тщательно продуманная схема. Ее цель - получение доступа к персональным данным или аккаунтам граждан. Депутат также отметил, что расчет строится на доверии к известным государственным и общественно значимым организациям.

В Сети ранее появилась новая схема финансового мошенничества, замаскированная под инвестиционных ботов на искусственном интеллекте. Эти платформы имитируют работу чат-ботов и представляются как реальные или вымышленные нейросети.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов накануне предложил бесплатно оказывать юридическую помощь пострадавшим от мошенников пенсионерам. С его слов, такая помощь могла бы включать правовое консультирование, подготовку необходимых заявлений и обращений, сопровождение взаимодействия с банками, правоохранительными органами и иными государственными учреждениями.

#Россия #в стране и мире #госдума #Мошенники #письма #злоумышленники #посылка #антон немкин #Почтовая служба
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