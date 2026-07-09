Мошенники запустили схему обмана с «инвестботами»

В Сети появилась новая схема финансового мошенничества, замаскированная под инвестиционных ботов на искусственном интеллекте. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности F6.

Злоумышленники распространяют ложную информацию о несуществующих ИИ-платформах для инвестиций через фейковые новости. Эти платформы имитируют работу чат-ботов и представляются как реальные или вымышленные нейросети.

Пользователям обещают заработок до 300 евро ежедневно и запрашивают их контактные данные. Эксперты обнаружили 64 мошеннических сайта, ориентированных на жителей России, Казахстана, Польши и Болгарии. Примерно 80% таких сайтов выдают себя за нейросети, 18% - за банки, а оставшиеся 2% - за социальные сети.

Некоторые чат-боты сразу запрашивают личную информацию. Другие предлагают «посмотреть, как заработать», а третьи спрашивают об опыте торговли на бирже с помощью ИИ. Один из типов мошеннических сайтов позволяет «рассчитать доходность инвестиций», используя фальшивые графики и демонстрируя доступный заработок. После ввода данных пользователю звонит оператор мошеннического колл-центра.

До этого в МВД сообщили о ссылках мошенников в выдаче ChatGPT. В полиции уточнили, что алгоритмы нейросетей перенаправляли пользователей на ресурсы, которые предназначены для кражи денег и личных данных.