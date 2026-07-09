МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники запустили схему обмана с «инвестботами»

Пользователям обещают заработок до 300 евро ежедневно и запрашивают их контактные данные.
Владимир Рубанов 09-07-2026 22:39
© Фото: IMAGOZoonar.com Wosunan Photost, Global Look Press

В Сети появилась новая схема финансового мошенничества, замаскированная под инвестиционных ботов на искусственном интеллекте. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности F6.

Злоумышленники распространяют ложную информацию о несуществующих ИИ-платформах для инвестиций через фейковые новости. Эти платформы имитируют работу чат-ботов и представляются как реальные или вымышленные нейросети.

Пользователям обещают заработок до 300 евро ежедневно и запрашивают их контактные данные. Эксперты обнаружили 64 мошеннических сайта, ориентированных на жителей России, Казахстана, Польши и Болгарии. Примерно 80% таких сайтов выдают себя за нейросети, 18% - за банки, а оставшиеся 2% - за социальные сети.

Некоторые чат-боты сразу запрашивают личную информацию. Другие предлагают «посмотреть, как заработать», а третьи спрашивают об опыте торговли на бирже с помощью ИИ. Один из типов мошеннических сайтов позволяет «рассчитать доходность инвестиций», используя фальшивые графики и демонстрируя доступный заработок. После ввода данных пользователю звонит оператор мошеннического колл-центра.

До этого в МВД сообщили о ссылках мошенников в выдаче ChatGPT. В полиции уточнили, что алгоритмы нейросетей перенаправляли пользователей на ресурсы, которые предназначены для кражи денег и личных данных.

#искусственный интеллект #Инвестиции #кибербезопасность #нейросети #Мошенники
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 