В ГД предложили бесплатную юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил бесплатно оказывать юридическую помощь пострадавшим от мошенников пенсионерам. С таким предложением он обратился к главе Минюста Константину Чуйченко.

«...Предусмотрев право граждан пенсионного возраста, пострадавших от мошеннических действий, на получение бесплатной юридической помощи независимо от уровня дохода», - цитирует его РИА Новости.

С его слов, такая помощь могла бы включать правовое консультирование, подготовку необходимых заявлений и обращений, сопровождение взаимодействия с банками, правоохранительными органами и иными государственными учреждениями. Также при необходимости могло бы предоставляться содействие в защите нарушенных имущественных прав.

Чернышов отметил, что именно в первые часы и дни после мошенничества определяется возможность возвращения похищенных средств. Необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы и оспорить незаконные сделки, однако не каждый пенсионер может позволить себе услуги квалифицированного юриста.

Пожилые люди часто становятся жертвами мошенниками. Так в апреле этого года 76-летний пенсионер и его гражданская супруга стали жертвами аферистов, они лишились более 298 миллионов рублей.