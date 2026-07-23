FIFA сформировала символическую сборную чемпионата мира по футболу

Международная федерация футбола (FIFA) сформировала символическую команду из лучших игроков завершившегося чемпионата мира 2026 года. Список участников dream team опубликован на сайте организации. Наибольшее представительство у игроков сборной Испании, что неудивительно, ведь «Фурия роха» победила в мундиале.

Место в воротах эксперты доверили голкиперу Кабо-Верде Везинье. Этот вратарь покорил многих фанатов свое игрой на этом чемпионате, благодаря чему из неизвестного никому футболиста в один день стал знаменитостью. Линию обороны представляют испанские игроки Марк Кукурелья и Педро Порро, а также аргентинец Лисандро Мартинес и француз Дайо Упамекано, пишет 360.ru.

Центральная тройка выглядит следующим образом: испанец Родри, английский хавбек Джуд Беллингем и французский полузащитник Майкл Олисе. За атаку символической сборной отвечает знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холанд и лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. Последний, к слову, стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 голов.

Напомним, ЧМ-2026 по футболу проходил в Мексике, США и Канаде. Финальная игра состоялась 19 июля. Встречались Аргентина и Испания. Победу одержали представители европейского футбола. Бронза досталась англичанам.