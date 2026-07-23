МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FIFA сформировала символическую сборную чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира 2026 года принимали Мексика, США и Канада, финальная игра состоялась 19 июля и завершилась победой сборной Испании.
Ян Брацкий 23-07-2026 04:09
© Фото: Ricardo Nogueira Keystone Press Agency Global Look Press

Международная федерация футбола (FIFA) сформировала символическую команду из лучших игроков завершившегося чемпионата мира 2026 года. Список участников dream team опубликован на сайте организации. Наибольшее представительство у игроков сборной Испании, что неудивительно, ведь «Фурия роха» победила в мундиале.

Место в воротах эксперты доверили голкиперу Кабо-Верде Везинье. Этот вратарь покорил многих фанатов свое игрой на этом чемпионате, благодаря чему из неизвестного никому футболиста в один день стал знаменитостью. Линию обороны представляют испанские игроки Марк Кукурелья и Педро Порро, а также аргентинец Лисандро Мартинес и француз Дайо Упамекано, пишет 360.ru.

Центральная тройка выглядит следующим образом: испанец Родри, английский хавбек Джуд Беллингем и французский полузащитник Майкл Олисе. За атаку символической сборной отвечает знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холанд и лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. Последний, к слову, стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 голов.

Напомним, ЧМ-2026 по футболу проходил в Мексике, США и Канаде. Финальная игра состоялась 19 июля. Встречались Аргентина и Испания. Победу одержали представители европейского футбола. Бронза досталась англичанам.

#Спорт #Футбол #финал #испания #FIFA #символическая сборная #Месси #Мбаппе #ЧМ-2026 #Беллингем
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 