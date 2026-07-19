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ЧМ-2026 принес ФИФА рекордную выручку в 15 млрд долларов

Нынешний мировой чемпионат стал первым в истории, в котором участвуют 48 сборных.
Дарья Неяскина 19-07-2026 15:30
© Фото: Pedro Paulo DiazKeystone Press Agency, Global Look Press

Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от чемпионата мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, превысят 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее организация рассчитывала заработать около 11 миллиардов долларов, однако впоследствии прогноз был существенно увеличен. Рост ожидаемой выручки связан прежде всего с высокими поступлениями от реализации билетов, в том числе на вторичном рынке. При перепродаже билетов ФИФА взимает комиссионные как с продавцов, так и с покупателей.

Нынешний мировой чемпионат стал первым в истории, в котором участвуют 48 сборных и который одновременно проходит на территории трех государств. Финальная встреча турнира между командами Испании и Аргентины состоится 19 июля в 22.00 по Москве.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил главе Белого дома Дональду Трампу провести чемпионат мира в США и Китае. Он выразил уверенность в том, что футболистам придется по душе такая идея. 

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