ЧМ-2026 принес ФИФА рекордную выручку в 15 млрд долларов

Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от чемпионата мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, превысят 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее организация рассчитывала заработать около 11 миллиардов долларов, однако впоследствии прогноз был существенно увеличен. Рост ожидаемой выручки связан прежде всего с высокими поступлениями от реализации билетов, в том числе на вторичном рынке. При перепродаже билетов ФИФА взимает комиссионные как с продавцов, так и с покупателей.

Нынешний мировой чемпионат стал первым в истории, в котором участвуют 48 сборных и который одновременно проходит на территории трех государств. Финальная встреча турнира между командами Испании и Аргентины состоится 19 июля в 22.00 по Москве.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил главе Белого дома Дональду Трампу провести чемпионат мира в США и Китае. Он выразил уверенность в том, что футболистам придется по душе такая идея.