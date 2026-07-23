В Подмосковье взорвался бытовой газ в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали шесть человек. Прокуратура Московской области устанавливает обстоятельства происшествия.

Отмечается, что утром в одной из квартир жилого дома, расположенного в Первом микрорайоне, произошел взрыв газовоздушной смеси. После этого начался пожар.

По информации прокуратуры, три человека были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Еще троим жильцам медицинская помощь была оказана на месте. Точное число пострадавших уточняется.

На месте продолжают работать экстренные службы, которые ликвидируют возгорание. Координацию действий правоохранительных органов и спасателей осуществляет Егорьевский городской прокурор Алексей Савельев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход расследования и установление всех обстоятельств инцидента.

К ликвидации последствий были привлечены 27 специалистов и девять единиц пожарно-спасательной техники. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее жилой дом вспыхнул в подмосковной Лобне, в результате погибли два человека. Как отмечалось, причиной стал взрыв бытового газа.