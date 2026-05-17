Причиной пожара в подмосковной Лобне стал взрыв газа

Прокуратура возбудила проверку по факту происшествия.
Глеб Владовский 21-05-2026 10:35
© Фото: Прокуратура Московской области

Взрыв бытового газа стал причиной смертельного пожара в подмосковной Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что в результате трагедии также обрушилась межквартирная стена.

«По предварительным данным, сегодня утром в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Калинина в городе Лобня произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушилась межквартирная стена, возник пожар», - цитирует сообщение ведомства 360.ru.

На месте происшествия работают экстренные службы. Прокуратура города возбудила проверку в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что в результате вспыхнувшего в жилом доме пожара погибли два человека. Еще двоих детей госпитализировали.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #Взрыв газа #Прокуратура #лобня
