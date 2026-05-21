В подмосковной Лобне двое погибли в результате пожара

Пострадавшие при пожаре дети госпитализированы.
Глеб Владовский 21-05-2026 08:40
© Фото: vorobiev, MAX

Жилой дом вспыхнул в подмосковной Лобне, в результате погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в Лобне в доме 8 на улице Калинина произошел пожар, обстоятельства которого выясняются. К сожалению, два человека погибли», - цитирует слова главы региона RT.

Воробьев уточнил, что пострадавших в результате пожара двух детей доставили в местную больницу. В настоящее время они находятся под наблюдением.

Точная причина возгорания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате падения обломков беспилотников вспыхнули два лесных пожара. Информации о пострадавших нет.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #Андрей Воробьев #лобня
