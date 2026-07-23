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Автомат спас бойца от FPV-дрона врага при штурме Благодатного

Беспилотник сработал в трех метрах от штурмовика. Один из осколков разорвал автомат на куски. Но стрелок нашел на поле боя новый.
Павел Кольцов 23-07-2026 11:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с бойцами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», которые штурмовали Благодатное в Запорожской области. Один из них, стрелок с позывным Сармат, рассказал, как автомат спас его от украинского дрона. 

«"Фипивишка" разорвалась метрах в трех, попало в центр автомата», - сказал Сармат в ходе беседы с корреспондентом. 

Он добавил, что осколок разорвал его стрелковое оружие напополам, но благодаря этому сам не получил серьезных повреждений. При этом Сармат сориентировался и быстро нашел себе на поле боя другой автомат, отметив, что этого добра там хватает.

Ранее Минобороны России показывало видео с эпизодами боев за Благодатное. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения штурмовиков группировки войск «Восток» на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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