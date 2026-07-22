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МО РФ показало видео освобождения Благодатного

Населенный пункт Благодатное находится в Запорожской области. Его освободили подразделения группировки войск «Восток».
22-07-2026 14:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видеозапись с кадрами ведения боевых действий за населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Его освободили подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». 

Отмечено, что российские штурмовики взяли под контроль крупный район обороны неприятеля. Его площадь составляла более пяти квадратных километров. При этом удалось уничтожить до взвода живой силы неприятеля. 

Также враг недосчитался четырех боевых бронированных машин, семи единиц автотехники, трех НРТК и 32 тяжелых коптеров. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Благодатного дало возможность нарушить устойчивость обороны ВСУ на участке. 

В МО РФ подчеркнули, что занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения штурмовиков группировки войск «Восток» на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее командир «Града» из Бурятии рассказал, как удалось отбиться от 7 украинских FPV-дронов и одного тяжелого коптера со сбросами. Беспилотники-камикадзе удалось подавить при помощи средств радиоэлектронной борьбы, а тяжелый коптер сбили из стрелкового оружия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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