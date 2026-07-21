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WSJ: атака на базу США в Иордании пришлась на блок, где спали военные

По данным американских чиновников, погибли два солдата, еще один пропал без вести.
Гоар Хачатурян 21-07-2026 11:27
© Фото: Royal Hashemite Court Apaimage, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иранская баллистическая ракета, выпущенная по авиабазе США в Иордании, попала в жилые модули, где спали американские военнослужащие. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц, атака на авиабазу Муваффак-Салти была одним из трех отдельных ракетных ударов, в результате которых погибли двое военнослужащих армейских подразделений противовоздушной и противоракетной обороны. На месте происшествия были найдены останки третьего человека, которые сейчас исследуются.

«Во время первого из трех ракетных обстрелов авиабазы обломки от удара попали в тренажерный зал. Сирена, сигнализирующая об атаке, прозвучала вовремя, и солдаты успели укрыться в бункерах <...>. Спустя несколько часов снова прозвучали сирены, <...> на этот раз иранская ракета попала в пустой авиационный ангар. Третья ракета попала в жилые блоки, где спали солдаты <...>. Не все успели добраться до бункеров», - передает издание.

Центральное командование ВС США сообщило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Как отмечалось ранее, американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам и площадкам запуска ракет и беспилотников. Ущерб также понесли системы противовоздушной обороны.

В свою очередь КСИР атаковал авиабазу США Ахмад-аль-Джабер в Кувейте. Были уничтожены радары системы предупреждения и ракетной обороны, радиолокационная станция AN/FPS-117 и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

#сша #военные #Иран #Авиабаза #баллистическая ракета #атака #Иордания #волна ударов #Муваффак-Салти #американские солдаты
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