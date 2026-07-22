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Минюст США предложил начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года

Прокурор Джей Клейтон направил соответствующее письмо на имя судьи Алвины Хеллерстайн.
Дарья Ситникова 22-07-2026 04:44
© Фото: XNY/Star Max, Keystone Press Agency, Global Look Press

Минюст США предложил начать судебный процесс по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в июне 2027 года. Об этом следует из судебного документа, который оказался в распоряжении РИА Новости.

«Стороны совместно предлагают следующий график раскрытия доказательств, досудебных ходатайств и судебного процесса. Начало судебного процесса - июнь 2027 года», - сказано в документе на имя судьи Алвина Хеллерстайна от прокурора Джея Клейтона.

Агентство Bloomberg ранее уже сообщало, что суд, на котором предъявят обвинения Мадуро с супругой, состоится не ранее 2027 года. Уточняется, что перед слушаниями по существу должны пройти несколько заседаний. На них стороны судебного процесса предоставят друг другу доказательства, а также ходатайства.

Напомним, третьего января спецназ США вытащил президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их резиденции в Каракасе. Это произошло после одобренной американским лидером Дональдом Трампом военной операции.

Мадуро и его жена обвиняются в наркотерроризме, заговоре по импорту кокаина и незаконном обороте оружия. На данный момент они находятся под стражей. Все выдвинутые против себя обвинения супружеская чета категорически отвергает.

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