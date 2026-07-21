Посредники предложили США и Ирану заключить 10-дневное перемирие

Посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии на фоне эскалации американо-иранского конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня», - говорится в сообщении.

По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа уже изучают это предложение, а также «призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии».

Как отмечают авторы статьи, 10-дневное перемирие позволит остановить боевые действия и полностью откроет пути для судоходства в Ормузском проливе.

Помимо этого, у Вашингтона и Тегерана появится возможность вернуться к меморандуму взаимопонимания. По информации портала, обе стороны еще не приняли это предложение.

Авторы материала предполагают, что в данной ситуации есть два варианта развития событий. Первый - стороны заключат перемирие, второй - Соединенные Штаты начнут «масштабную совместную военную кампанию с Израилем» с целью капитуляции Ирана.

Ожидается, что в США примут решение в течение ближайших нескольких дней. В публикации подчеркивается, что в Вашингтоне сейчас могут готовиться к провалу переговоров. За последние дни ВС США направили в Ближневосточный регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, собрав силы, необходимые для масштабной эскалации. В Израиле происходит похожая ситуация, там завили, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности на фоне возможного расширения конфликта до полномасштабной скоординированной кампании.

Сегодняшней ночью США и Иран обменялись ракетными ударами. Американские силы ударили по иранским военным командным центрам и площадкам запуска ракет и беспилотников. КСИР, в свою очередь, атаковал авиабазу США Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, а также уничтожил радары системы предупреждения и ракетной обороны, радиолокационную станцию AN/FPS-117 и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

В начале месяца газета The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон, несмотря на удары по иранским объектам, рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном. В то же время американский флот остается в режиме ожидания.