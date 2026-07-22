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NYP: Трамп хочет видеть Инфантино на посту генсека ООН

По мнению президента США Дональда Трампа, президент FIFA Джанни Инфантино пользуется уважением во всем мире и способен объединять людей.
Анастасия Митина 22-07-2026 03:43
© Фото: Daniel Torok, White House, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино стал следующим генеральным секретарем ООН. Об этом сообщила газета New York Post.

«Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей», - приводит издание слова источника, близкого к Трампу.

Отмечается, что Инфантино сблизился с американским лидером во время чемпионата мира по футболу. Издание полагает, что президент FIFA «всячески старался очаровать и вовлечь» Трампа, даже вручил ему первую премию мира FIFA.

Пока неизвестно, обсуждал ли Трамп это желание с Инфантино. В апреле президент FIFA заявил о намерении переизбираться на пост главы организации в следующем году. Срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

Ранее Аргентина выдвинула руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генсека ООН. В министерстве иностранных дел страны отметили, что Гросси продемонстрировал свою способность эффективно вести дипломатический диалог даже в условиях конфликтов и глубоких международных кризисов. Это качество и делает его подходящим кандидатом.

#ООН #Трамп #Выборы #МАГАТЭ #FIFA #гутерриш #Гросси #инфантино #ЧМ-2026
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