Аргентина официально выдвинула Гросси кандидатом на пост генсека ООН

Рафаэль Гросси продемонстрировал «умение продвигать дипломатический диалог в условиях конфликтов и серьезных международных кризисов».
Дарья Ситникова 27-11-2025 03:25
© Фото: Giada Papini RampelottoEuropaNe, EuropaNewswire, Global Look Press

Правительство Аргентины официально предложило кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

«Республика Аргентина имеет честь представить кандидатуру Рафаэля Гросси, действующего генерального директора МАГАТЭ, на должность генерального секретаря ООН на период 2027-2031 годов», - указано в материале.

Отмечается, что Гросси продемонстрировал «умение продвигать дипломатический диалог в условиях конфликтов и серьезных международных кризисов». Это делает его подходящим кандидатом для исполнения обязанностей генерального секретаря ООН.

Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН ранее сформировали совместное письмо, инициировав процедуру выборов нового генерального секретаря всемирной организации. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Это его второй пятилетний срок.

Согласно резолюции Генассамблеи, каждое государство-член организации выдвигает своего кандидата и отправляет письмо. Они, в свою очередь, должны предоставить план развития организации, а также источники своих доходов. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия также подготовит письмо со своим кандидатом.

#ООН #Аргентина #кандидат #рафаэль гросси #генеральный секретарь
