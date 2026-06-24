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Трамп примет участие в церемонии награждения победителей ЧМ-2026

Финал чемпионата мира по футболу состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси.
Ян Брацкий 24-06-2026 07:31
© Фото: X/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп примет участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу 2026 года. Участие главы Белого дома в торжественной церемонии анонсировал глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Финал мундиаля состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси.

«Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и, конечно же, вместе вручим трофей победителю. Конечно, мы всегда вместе», - сказал Инфантино в интервью Fox News.

За полгода до старта чемпионата мира Трамп и Инфантино оказались в центре скандала. Всему виной Премия мира ФИФА, которую вручили президенту США. Это произошло на церемонии жеребьевки участников турнира. Трамп стал первым ее лауреатом в истории.

Это не понравилось представителям некоммерческой организации Fair Square, которые подали жалобу на Инфантино. По их мнению, функционер нарушил кодекс этики. Припомнили ему и принцип нейтралитета ФИФА, указав на якобы откровенное лоббирование Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира.

Напомним, этот чемпионат мира проходит на территории сразу трех стран - Мексики, США и Канады. За кубок борются сборные 48 стран. Такое количество команд выступает в турнире впервые.

#Спорт #Футбол #Трамп #FIFA #инфантино #ЧМ-2026
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