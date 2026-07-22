В ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Послы Евросоюза в среду пытались достичь компромисса по принятию 21-го пакета санкций против России», - говорится в публикации.

На предыдущей встрече постпреды ЕС также не смогли согласовать этот пакет санкций. Обсуждение прошло 15 июля, отмечают РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщило, что у Евросоюза закончились идеи для нового пакета антироссийских санкций из-за ущемления интересов отдельных государств, входящих в блок. До этого газета Financial Times отметила, что несколько стран-членов объединения выступили против отдельных положений 21-го пакета санкций. К ним относятся Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.