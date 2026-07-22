Politico: у ЕС закончились идеи для нового пакета санкций против России

Власти Евросоюза исчерпали возможности для включения новых пунктов в 21-й пакет антироссийских санкций из-за ущемления интересов отдельных государств, входящих в блок. Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что после реализации предыдущих санкций простых целей не осталось. Один из дипломатов ЕС, имя которого не разглашают, указал на необходимость поиска баланса при подготовке новых ограничений.

По словам собеседников газеты, некоторые пункты, которые изначально входили в новый пакет, были изменены, а то и вовсе исключены. Связано это с разногласиями внутри ЕС.

Задержка с принятием решений по 21-му пакету санкций - наиболее пугающий сценарий для Евросоюза. По словам неназванного европейского дипломата, пока нет соглашений, которые сдвинули бы процесс принятия мер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе намерены обсудить как минимум три сценария вывода из тупика нового пакета санкций против России. По данным агентства, тормозит процесс согласования Греция. Известно, что Афины выступают против ограничений поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. Там опасаются, что данная инициатива разрушит греческую судоходную компанию Dynagas.