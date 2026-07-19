FT узнала о разногласиях среди членов ЕС по поводу антироссийских санкций

Евросоюзу становится все сложнее добиться единой позиции по введению новых ограничительных мер против России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

Несколько стран-членов объединения выступили против отдельных положений 21-го пакета санкций, опасаясь возможного ущерба для собственных экономик и национальных компаний. Как сообщает FT, государства, среди которых Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, настаивают на предоставлении исключений либо фактически тормозят инициативы Брюсселя. По мнению источников издания, возникшие разногласия могут поставить под угрозу долгосрочную стратегию ЕС по поддержке Украины.

Европейские дипломаты отмечают, что споры вокруг новых ограничений достигли одного из самых серьезных уровней за все время обсуждения санкционной политики. Переговоры, прошедшие на прошлой неделе, не позволили достичь компромисса. В публикации говорится, что Евросоюз мог приблизиться к пределу своих возможностей в вопросе дальнейшего усиления антироссийских ограничений.

Ранее сообщалось, что страны ЕС могут не одобрить 21-й пакет санкций против России. В материалах портала Euractiv отмечалось, что представители государств намерены достичь соглашения, чтобы передать его главам МИД Евросоюза 13 июля, однако для этого они могут лишить документ наиболее сильных элементов.

Позже министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также заявил о наличии серьезных разногласий между странами ЕС при подготовке нового пакета мер. По его словам, некоторые государства все чаще ставят собственные экономические интересы выше необходимости принятия новых ограничений. Он отметил, что данная тенденция проявилась еще при рассмотрении 20-го пакета санкций.

Будрис также подчеркнул, что такой подход осложняет процесс принятия ограничений, поскольку для утверждения ограничительных мер требуется согласие всех участников Евросоюза.