В Госдуме объяснили, как закон о релокантах обеспечит безопасность РФ

Сегодня в Госдуме РФ приняли закон о временных ограничениях в отношении осужденных, уклоняющихся от уголовного или административного наказания за границей. Комментарии к нему дал в разговоре с корреспондентом Zvezdanews Андреем Вакулой председатель Комиссии ГД РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он отметил, что таких релокантов много, и их число постоянно меняется. Количество желающих избежать наказания, укрывшись в другой стране, растет.

«Причем речь идет не каких-то мелких преступлениях, а о тяжелых, тяжких, особо тяжких преступлениях. Не выдают террористов, не выдают убийц, не выдают мошенников, которые разграбили нашу страну», - отметил Пискарев.

По словам парламентария, нужны четкие и понятные правила. Это нужно для того, чтобы обеспечить самое главное - принцип неотвратимости наказания.

«Да, он преступник, он живет за границей, там его оберегают, не выдают - для чего? Возникает вопрос, для чего заграница держит у себя этот контингент, которому место в тюрьме», - пояснил депутат.

Пискарев добавил, что находящимся за границей гражданам России обязаны оказывать консульскую помощь. Это относится и к правонарушителям, укрывающимся от наказания. По его словам, был предложен механизм, который призван обеспечить принцип неотвратимости правосудия для тех, кто решил спрятаться в других странах.

«Они тяжкие преступники, должны сидеть в тюрьме. Но они гуляют за границей, имея в России бизнес, возможности продавать-покупать. Онлайн-покупки у нас предусмотрены законом, у нас возможно движение средств по счетам... Мы лишим их финансового обеспечения», - объяснил Пискарев.

Он указал, что финансовые средства поступают к релокантам за границу, где они их используют по своему усмотрению. По словам депутата, зачастую эти активы задействованы в неправедных целях.

«Поэтому заморозка всех движений по счетам с тем, чтобы принудить их вернуться в страну и обеспечить легальное здесь пребывание. Это работа правильная, нормальная. Это наша безопасность», - рассказал Пискарев.

В качестве примера парламентарий привел случай, когда сотрудники ФСБ задержали двух террористов, нанятых украинскими спецслужбами для совершения терактов на территории России. Они оказались ранее судимыми за убийство и разбой.

Сегодня Госдума РФ приняла пакет законов о применении временных ограничений в отношении осужденных релокантов, уклоняющихся от уголовного или административного наказания. Согласно первому закону ограничения будут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда, либо тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, который контролирует соблюдение законодательства об иноагентах. Отмечается, что МВД России должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами страны. Второй закон вносит корреспондирующие изменения в отдельные законодательные акты для приведения в соответствие с основным законом.

В конце мая этого года Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов-правонарушителей. Сообщалось, что арест имущества смогут назначать за злоупотребление свободой массовой информации, нарушение распространения сведений о защищаемых лицах, призывы к введению санкций против России, пропаганду нацистской символики и ряд других преступлений.