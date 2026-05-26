Госдума приняла закон об аресте имущества правонарушителей-релокантов

Депутаты Госдумы одобрили в двух чтениях законопроект, позволяющий арестовывать имущество граждан, нарушивших законы России за границей. Документ распространяет эту меру только на определенные составы правонарушений.

Арест имущества смогут назначать за злоупотребление свободой массовой информации, нарушение распространения сведений о защищаемых лицах, призывы к введению санкций против России, пропаганду нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в списке правонарушений - публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии, мелкое хулиганство с особыми признаками, незаконное получение информации с ограниченным доступом, нарушения в сфере распространения информации, в том числе среди детей, а также материалов с призывом к терроризму. Такая же ответственность будет наступать за неуплату штрафов за эти правонарушения.

Инициатива была предложена Госсоветом Татарстана в 2024 году. По нынешнему законодательству, уехавшие за пределы страны граждане привлекаются к ответственности за нарушение деятельности иностранных агентов и участие в нежелательных в России организациях. Для юридических лиц предусмотрены штрафы за коммерческий подкуп и сделки с преступно полученным имуществом.

Первоначально законопроект предусматривал расширение действия КоАП на все административные правонарушения, совершенные за границей против интересов России. Потом сферу применения ограничили.

Теперь закон должен пройти голосование в Совете Федерации. А затем он поступит на подпись к президенту. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.