В Кремле не думают, что изменения в украинском военном руководстве приведут к изменениям на фронтах СВО. А то, что киевский режим, цитата, «потряхивает изнутри» - видно невооруженным глазом, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Владимир Зеленский сообщил об увольнении главкома ВСУ Александра Сырского и о назначении на этот пост генерала Михаила Драпатого.

Сегодня Банковая опубликовала официальные указы. Этому предшествовал конфликт Сырского с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, которого украинцы поддержали на многодневных акциях протеста.

То, что результат широкомасштабных протестов, охвативших за последнюю неделю два десятка украинских городов, не пройдет для Зеленского бесследно, обозреватели крупнейших европейских СМИ даже не сомневаются. Вопрос, как далеко сможет зайти так называемый картонный Майдан? Или отставкой Сырского, как того требовала улица, все и ограничится. Второе требование - вернуть пост министра обороны Михаилу Федорову - по-прежнему не выполнено.

Однако и это сторонники скорого завершения войны, а следовательно прекращения на Украины мобилизации, которая уже ударила по рейтингам действующей власти, считают своей большой победой. Ровно год назад при помощи таких же картонных плакатов - вероятно, как минимум при молчаливом согласии Запада, - Зеленского вынудили отозвать законопроект. О лишении полномочий антикоррупционного бюро и специализированной прокуратуры, как считается подконтрольных Соединенным Штатам.

Британский еженедельник Spectator пока со знаком вопроса обвиняет Зеленского в борьбе за собственное выживание. Там назвали его заявления о победе Украины благодаря ударам дальнобойных дронов скорее тщательно продуманной пиар-историей перед саммитом НАТО в Анкаре. А в действительности дело обстоит совсем иначе.

Зеленский как мог противился отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Вместо него вначале он предпочел снять с поста министра обороны Михаила Федорова, который неожиданно стал в украинском обществе слишком популярным. А следовательно мог составить Зеленскому ненужную конкуренцию на возможных президентских выборах. О них, впрочем, на Украине пока так и не объявлено. А в украинских СМИ продолжают гадать над причинами отставки Федорова.

«Драпатый вряд ли будет доверенным лицом Зеленского, он будет ориентироваться на глобалистов, которые стояли и за Федоровым, и за НАБУ. А Зеленский будет вынужден с этим считаться, хоть и попытается в ближайшее время обложить самого Драпатого своими же персонами, чтобы блокировать инициативы Драпатого», - сказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Драпатый сделал поистине головокружительную карьеру. Назначенный Зеленским главком ВСУ впервые заработал политические очки в глазах националистов, когда показательно жестко на БМП в День Победы - тогда командиром батальона внутренних сил - буквально проехался по начинающему тогда появляться стремлению отгородиться от внутриполитического курса Киева.

«Он реально дерзкий военный, можно сказать, что у него нет тормозов в некоторых моментах. Потому что я помню, когда в кабмине мы курировали направление военного характера в 2014, по Мариуполю тогда были даже у правительства большие вопросы по поводу действий Драпатого в Мариуполе. Для Зеленского он может как раз быть большой проблемой, так как он может действовать вопреки указаниям Киева и исходя из своих каких-то личных убеждений», - отметил советник Генерального прокурора Украины в 2014-2015 годах Андрей Телиженко.

Вскоре после этого Драпатый - командир 72-й механизированной бригады - выводит ее остатки из окружения - Изваринского котла. Летом прошлого года после удара российским комплексом «Искандер» по полигону в Днепропетровской области, где на построении были полторы сотни военных ВСУ и до 30-ти иностранных инструкторов - тогда командующий Сухопутными силами Драпатый подал Зеленскому рапорт об отставке. Но тот его отклонил. А сам Драпатый пошел на повышение.

«Когда украинские войска в районе Купянска были вытеснены российской армией, Драпатый попытался восстановить присутствие украинской армии в городе. Для этого были брошены тысячи украинских солдат, латиноамериканских наемников - большая часть их оказалась уничтожена», - объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

При этом когда только Зеленский собирался баллотироваться на Украине, супруга нынешнего главкома ВСУ была резко против его кандидатуры. Юлия Драпатая делала репосты, как бы сейчас сказали, мемов, которые корректно можно перевести как «Давай потеряем Украину сразу» и текстов, что Зеленский не сможет выполнить предвыборные обещания.

«Я помню еще один кадр, когда Драпатый встал на одно колено и принял холодное олружие - меч - с рук посла Великобритании. Вопрос: когда военный встает на одно колено? Перед флагом. А это что? А это присяга, на верность кому?», - добавил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Смену главкома ВСУ уже прокомментировал и предшественник Сырского, а ныне посол Украины в Великобритании. Валерий Залужный предрек Драпатому незавидную службу, но отметил, что кроме долга ему больше нечего терять.

«На сегодняшний день поменялось пять министров обороны. Кроме того, сменилось несколько главкомов ВСУ. От этого, кстати, украинская армия не выиграла, она постоянно отступает. И мы видим, что давление ВС РФ только нарастает, и продвижение их ускоряется», - продолжил Юрий Кнутов.

Кроме отставки главкома ВСУ Александра Сырского Зеленский снял с должности и начальника украинского Генштаба. Вместо Андрея Гнатова он назначил на этот пост Игоря Скибюка. Продемонстрировать преемственность нынешнего курса, по всей видимости, была должна общая фотография со старым и новым главкомами ВСУ. Временно исполняющим обязанности министра обороны Зеленский назначил еще на прошлой неделе главу СБУ Евгения Хмару. Официально утвердить его на этом посту Верховная Рада должна после каникул в августе. Если, конечно, «картонный Майдан» не вынудит Зеленского заменить его раньше.