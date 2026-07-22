Мадьяр вспомнил, как жена Орбана укачивала его в младенчестве

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр вспомнил, что жена экс-премьера Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра. Он поделился этим с новостным порталом Index.

«Она как-то раз мне сказала, что с очень немногими людьми общается на "ты", но со мной так, потому что во время работы адвокатом часто качала меня на коленях, когда мой отец был занят», - рассказал Мадьяр.

В материале говорится, что Мадьяр и ранее напоминал, что жена Орбана проходила стажировку у его отца. В этот период ей приходилось приглядывать за маленьким Петером.

До этого Мадьяр говорил, что партия Орбана «Фидес» может в скором времени столкнуться с серьезным кризисом и распасться. По его мнению, процесс распада политической силы уже набирает обороты. В качестве примера он привел уход бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто из состава депутатов национального парламента после получения предложения о работе в китайской автомобильной компании BYD.

Орбан, в свою очередь, недавно обвинил Мадьяра в авторитаризме. По словам политика, глава партии «Тиса» своими планами по поправкам в законодательство страны и попытками отстранить от должности действующего президента Тамаша Шуйока нарушает конституцию Венгрии. За Шуйока вступился не только экс-премьер, но и вся его партия «Фидес», а также экс-президент страны Янош Адер. Перешедшие в оппозицию к действующей власти государственные деятели отметили политическую мотивированность действий нынешнего премьер-министра.