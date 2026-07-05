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Орбан обвинил Мадьяра в создании авторитарного государства

По словам экс-премьера Венгрии, своими действиями лидер «Тисы» нарушает конституцию страны.
Тимур Юсупов 05-07-2026 01:40
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил своего преемника Петера Мадьяра в авторитаризме. По словам политика, глава партии «Тиса» своими планами по поправкам в законодательство страны и попытками отстранить от должности действующего президента Тамаша Шуйока нарушает конституцию Венгрии.

«Все видели, что произошло дальше. Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к авторитаризму. Именно на этом держится правительство партии "Тиса". Не позволим этому случиться», - заявил Орбан в своем официальном аккаунте.

После нападок Мадьяра за Шуйока вступился не только экс-премьер, но и вся его партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», а также бывший президент страны Янош Адер. Перешедшие в оппозицию к действующей власти государственные деятели отметили политическую мотивированность действий нынешнего премьер-министра.

Ранее экс-президент Венгрии Янош Адер обвинил Мадьяра в превращении страны в антиутопию. Поводом для подобных заявлений стали попытки нынешнего главы государства переписать Конституцию и сместить нынешнего президента.

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