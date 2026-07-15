Мадьяр заявил о скором распаде партии Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что партия экс-главы правительства Виктора Орбана «Фидес» может в скором времени столкнуться с серьезным кризисом и распасться. Об этом пишет aif.ru.

По его мнению, процесс распада политической силы уже набирает обороты.

«Полный распад бывшей государственной партии "Фидес" продолжается с постоянно убыстряющейся скоростью. Ожидается, что распадется не только бывшая правящая партия, но и парламентская фракция "Фидес"», - написал Мадьяр на своей странице в Facebook*.

В качестве примера он привел уход бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто из состава депутатов национального парламента после получения предложения о работе в китайской автомобильной компании BYD.

Также Мадьяр сослался на заявление комиссара МИД Венгрии по вопросам космоса Оршои Ференц, которая выступила за создание нового правого политического движения. По ее словам, такая сила могла бы объединить патриотически настроенных избирателей вместо «Фидес», потерпевшей поражение на выборах.

Ранее Орбан обвинил Мадьяра в создании авторитарного государства. По словам политика, глава партии «Тиса» своими планами по поправкам в законодательство страны и попытками отстранить от должности действующего президента Тамаша Шуйока нарушает конституцию Венгрии.

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