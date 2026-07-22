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Zeit: в Германии будут производить элементы для АЭС российского типа

При этом местные власти запретили допуск на территорию предприятия российских специалистов.
Сергей Дьячкин 22-07-2026 16:40
© Фото: Bodo Marks, dpa, Global Look Press

Власти Нижней Саксонии одобрили расширение завода для производства тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ», входящей в состав госкорпорации «Росатом». Об этом пишет газета Die Zeit, ссылаясь на региональное Министерство окружающей среды.

По информации издания, завод Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген в будущем сможет производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии согласилось с расширением предприятия. При этом были поставлены условия соблюдения строгих требований безопасности.

В материале отмечается, что компания, являющаяся оператором завода, входит в состав французского концерна Framatome. Advanced Nuclear Fuels планирует выпускать шестигранные тепловыделяющие сборки для АЭС российской конструкции. Для этого будут использоваться разработки российской топливной компании «ТВЭЛ».

При этом, как утверждает издание, среди условий для начала производства есть и полный запрет на допуск на территорию предприятия сотрудников «ТВЭЛ» и Росатома. Российское оборудование и программное обеспечение должны будут пройти независимую внешнюю проверку. Их изолируют от остальной IT-инфраструктуры завода. Подчеркивается, что поставляемые из России тепловыделяющие элементы подлежат стопроцентному контролю.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Германии от ядерной энергетики был стратегической ошибкой. Она отметила, что в условиях борьбы с изменением климата газ и уголь гораздо хуже атомной энергии.

В прошлом году сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала возобновить импорт российского газа и работу немецких АЭС, чтобы страна преодолела промышленный кризис. По ее словам, экономическое восстановление Германии невозможно без надежной и доступной по стоимости энергии. Природный газ из РФ она назвала «дешевым», поэтому призвала «активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике».

#завод #Германия #Росатом #ФРГ #ядерная энергетика #Атомная электростанция #атомная промышленность #твэл #российские специалисты #Нижняя Саксония #российские технологии
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