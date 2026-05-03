Фон дер Ляйен признала стратегической ошибкой отказ Германии от АЭС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Германии от ядерной энергетики был стратегической ошибкой. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Die Zeit.

«Если мы всерьез настроены на борьбу с изменением климата, то газ и уголь гораздо хуже атомной энергии», - сказала председатель Европейской комиссии.

Ранее фон дер Ляйен уже делала такие заявления. В марте на конференции по мирному атому в Париже она сказала, что сокращение доли ядерной энергетики в Евросоюзе оказалось стратегической ошибкой.

Тогда глава ЕК добавила, что в 1990 году АЭС обеспечивали треть потребляемой в Европе электроэнергии, а сегодня этот показатель снизился до примерно 15%. Отказ от атомной энергии был осознанным выбором, который, как теперь становится очевидно, был ошибкой. Это должно быть исправлено, подчеркнула она.

На этой неделе Бельгия прекратила демонтаж атомных реакторов. Премьер-министр Барт Де Вевер объявил о возобновлении исследований для перезапуска всего ядерного парка. Он подчеркнул, что это обеспечит надежное и доступное энергоснабжение с минимальной зависимостью от импорта ископаемых ресурсов. Таким образом, страна отказалась от плана постепенного отказа от ядерной энергетики, начатого в 2000-х годах.