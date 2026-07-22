Назначением на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского Владимир Зеленский «бросает кость» тем, кто протестовал против действий прежнего главнокомандующего. Так объяснил действия главы киевского режима в разговоре со Zvezdanews бывший народный депутат Украины Олег Царев.

Он отметил, что Сырский относится к тому типажу людей, которые просто «стелятся» перед руководством. При этом они очень жестко относятся к своим подчиненным. В таком качестве он был очень удобен Зеленскому. Но последний решил пойти навстречу протестующим, требовавшим возвращения на пост военного министра Михаила Федорова, поставив на пост главкома компромиссную фигуру.

«Почему он назначает Драпатого? Потому что протестующие на этих картонных "майданах" требовали отставки Сырского и назначения Федорова. Он им бросает кость», - объяснил Царев.

Зеленский убрал Сырского из-за тех, кто протестовал против прежнего главкома ВСУ. По мнению критиков Сырского, он не ценил людей, бросал боевиков киевского режима в «мясные штурмы». Они требовали возвращения на пост главы украинского военного ведомства именно Федорова. Пойти на это Зеленский не мог.

«Ему (Драпатому. - Прим. ред.) Зеленский предлагает должность, где он будет за все отвечать, но не будет иметь никаких полномочий», - заключил Царев.

Накануне Владимир Зеленский отстранил от должности главкома ВСУ Сырского. На его место был назначен Михаил Драпатый. Еще до официального заявления главы киевского режима украинские СМИ и паблики писали о скором увольнении Сырского. Со ссылкой на источники сообщалось, что его отстранение может произойти уже «сегодня-завтра».

Новый главнокомандующий ВСУ объявлен в розыск в России. Согласно данным МВД РФ, расследование осуществляется в рамках уголовного дела. СК России ранее заочно предъявил Драпатому обвинения. Отмечается, что в 2017 и 2019 годах он руководил действиями подразделений ВСУ, которые массово обстреливали населенные пункты Донбасса, из-за чего пострадали мирные жители.