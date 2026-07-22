Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый объявлен в розыск в России. Согласно данным МВД РФ, расследование осуществляется в рамках уголовного дела.

Следственный комитет России ранее заочно предъявил Драпатому обвинения. Отмечается, что во время командования операцией объединенных сил в 2017 и 2019 годах он руководил действиями подразделений ВСУ, которые массово обстреливали населенные пункты Донбасса, из-за чего пострадали мирные жители.

Накануне Владимир Зеленский отстранил от должности главкома ВСУ Александра Сырского. На его место был назначен Михаил Драпатый. Еще до официального заявления главы киевского режима украинские СМИ и паблики писали о скором увольнении Сырского. Со ссылкой на источники сообщалось, что его отстранение может произойти уже «сегодня-завтра».

Напомним, что прошлым летом Драпатый, который на тот момент командовал Сухопутными войсками Украины, подал в отставку. Экс-депутат Верховной рады политик Владимир Олейник в беседе со Zvezdanews высказался по этому поводу. По его мнению, Драпатый понимает, что если будут прекращены военные действия, то вместе с тем прекратится и финансирование Украины. Не исключено, что тогда он объявил об уходе в отставку именно по этой причине.