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Нового главкома ВСУ Драпатого объявили в розыск в России

СК РФ ранее заочно предъявил Михаилу Драпатому обвинения.
Гоар Хачатурян 22-07-2026 08:57
© Фото: Telegram/Drapatyi_KSV

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый объявлен в розыск в России. Согласно данным МВД РФ, расследование осуществляется в рамках уголовного дела.

Следственный комитет России ранее заочно предъявил Драпатому обвинения. Отмечается, что во время командования операцией объединенных сил в 2017 и 2019 годах он руководил действиями подразделений ВСУ, которые массово обстреливали населенные пункты Донбасса, из-за чего пострадали мирные жители.

Накануне Владимир Зеленский отстранил от должности главкома ВСУ Александра Сырского. На его место был назначен Михаил Драпатый. Еще до официального заявления главы киевского режима украинские СМИ и паблики писали о скором увольнении Сырского. Со ссылкой на источники сообщалось, что его отстранение может произойти уже «сегодня-завтра».

Напомним, что прошлым летом Драпатый, который на тот момент командовал Сухопутными войсками Украины, подал в отставку. Экс-депутат Верховной рады политик Владимир Олейник в беседе со Zvezdanews высказался по этому поводу. По его мнению, Драпатый понимает, что если будут прекращены военные действия, то вместе с тем прекратится и финансирование Украины. Не исключено, что тогда он объявил об уходе в отставку именно по этой причине.

#Зеленский #ВСУ #Розыск #Уголовное дело #обвинения #МВД России #Сырский #главком ВСУ #Драпатый
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