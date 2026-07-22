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Армия России взяла под контроль Артельное в Харьковской области

Помимо этого, наши бойцы поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун».
22-07-2026 13:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Армия России взяла под контроль населенный пункт Артельное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что наши бойцы поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун». Были нанесены успешные удары по логистическому центру, цехам производства БПЛА большой дальности и объектам ТЭК киевского режима. 

Помимо этого, поражены пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 152 районах. Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 808 дронов самолетного типа.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с эпизодами боев за Волоховское в Харьковской области. Его взяли штурмом подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север». Огневое поражение неприятелю наносили расчеты артиллерии и операторы ударных дронов. Целью стала и логистика неприятеля - транспорт подвоза, полевые склады боеприпасов и схроны. Помимо прочего, эти удары деморализовали личный состав врага. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #Харьковская область #Нептун #удары #контроль #тэк #благодатное #артельное
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