Опубликованы карты боев за Волоховское в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видео с эпизодами боев за населенный пункт Волоховское. Его взяли штурмом подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север».

В МО РФ напомнили, что этот населенный пункт находится на территории Волчанского района, на левом берегу реки Волчья. Перед штурмом основательно поработали разведчики, выявив с воздуха огневые позиции пулеметчиков и минометчиков врага. Они нашли и точки запуска дронов противника.

Огневое поражение неприятелю наносили расчеты артиллерии и операторы ударных дронов. Целями стала и логистика неприятеля - транспорт подвоза, полевые склады боеприпасов и схроны. Помимо прочего, эти удары деморализовали личный состав врага.

Российские подразделения из состава группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Они продолжают создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Войска продвигаются вперед ежесуточно.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.