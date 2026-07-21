МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы карты боев за Волоховское в Харьковской области

Населенный пункт взяли штурмом бойцы 127-го мотострелкового полка.
21-07-2026 13:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с эпизодами боев за населенный пункт Волоховское. Его взяли штурмом подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север».

В МО РФ напомнили, что этот населенный пункт находится на территории Волчанского района, на левом берегу реки Волчья. Перед штурмом основательно поработали разведчики, выявив с воздуха огневые позиции пулеметчиков и минометчиков врага. Они нашли и точки запуска дронов противника. 

Огневое поражение неприятелю наносили расчеты артиллерии и операторы ударных дронов. Целями стала и логистика неприятеля - транспорт подвоза, полевые склады боеприпасов и схроны. Помимо прочего, эти удары деморализовали личный состав врага. 

Российские подразделения из состава группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Они продолжают создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Войска продвигаются вперед ежесуточно. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #наступление #группировка "север" #Волоховское #14 ак #Волчанский район #71 мсд #127 мсп #Волчья
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 